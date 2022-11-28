«Динамо» — «Оренбург»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Динамо» принимало «Оренбург».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой московской команды со счётом 1:0.

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На 36-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отправил мяч в ворота «Оренбурга», однако гол был отменён. На 70-й минуте хавбек московской команды Денис Макаров открыл счёт.

Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.

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