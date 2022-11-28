Хорватия – Канада: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, авторы голов

27 ноября состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск.
Канадцы быстро вышли вперёд, когда на второй минуте встречи Альфонсо Дэвис с передачи Тажона Бушанана открыл счёт в этом матче. Хорватская сборная сумела сравнять счёт только на 36-й минуте встречи — отличился Андрей Крамарич после передачи Ивана Перишича. На 44-й минуте Марко Ливайя сумел вывести Хорватию вперёд, ассистировал ему Йосип Юранович.
На 70-й минуте встречи Андрей Крамарич после паса Перишича оформил дубль. На 90+4-й минуте Ловро Майер установил итоговый результат матча — 4:1 в пользу Хорватии.
Благодаря победе Хорватия набрала четыре очка и поднялась на первое место квартета F. Канада, которая по итогам двух встреч не набрала очков, потеряла шансы на выход из группы.
Экспресс с коэффициентом 7.56.
Прогноз на матч Южная Корея — Гана с коэффициентом 3.05.
Прогноз на матч Бразилия — Швейцария с коэффициентом 3.65.
Карпин ответил на критику Губерниева.
- 28 ноября 2022
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
00:30
- 27 ноября 2022
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:16
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45