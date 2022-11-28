Камерун — Сербия: прогноз Егора Титова на матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Камерун – Сербия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.
«Сложно как-то оценивать сербов по первому матчу. Все-таки им противостояла Бразилия. Они пытались как-то притормозить главных фаворитов чемпионата мира. В первом тайме более-менее удавалось, работала тактика фолов, но после перерыва сил уже столько не было и бразильцы добились своего. Но против других сборных у Сербии может получиться гораздо лучше, уже не будет такого сопротивления. И Сербия сможет сыграть смелее, использовать большее число своих классных атакующих игроков.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот для Камеруна вряд ли что-то изменится. С одной стороны, ему надо выигрывать после поражения в стартовом туре, но опасно раскрываться против этой Сербии. Там много техничных ребят, умеющих обыгрывать на скорости, есть классные завершители — Митрович и Влахович. Поэтому, на мой взгляд, Камеруну надо добавить в оборонительных действиях, нельзя давать столько свободы соперникам в своей штрафной. А свой шанс Камерун получит, оборона у сербов не самая надёжная.
Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Камерун сыграет строже, чем в первом матче. Сербы же, забив, сосредоточатся на удержании счёта», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
Сборная Франции планирует шесть изменений в составе перед матчем с Тунисом.
Жиру не хотел бы играть с Аргентиной в 1/8 финала чемпионата мира.
Тренер Ганы: Африка заслуживает большей квоты. Пять мест – несправедливо.
- 28 ноября 2022
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
00:30
- 27 ноября 2022
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:16
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45