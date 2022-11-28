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Камерун — Сербия: прогноз Егора Титова на матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Камерун — Сербия: прогноз Егора Титова на матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Камерун – Сербия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Сложно как-то оценивать сербов по первому матчу. Все-таки им противостояла Бразилия. Они пытались как-то притормозить главных фаворитов чемпионата мира. В первом тайме более-менее удавалось, работала тактика фолов, но после перерыва сил уже столько не было и бразильцы добились своего. Но против других сборных у Сербии может получиться гораздо лучше, уже не будет такого сопротивления. И Сербия сможет сыграть смелее, использовать большее число своих классных атакующих игроков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот для Камеруна вряд ли что-то изменится. С одной стороны, ему надо выигрывать после поражения в стартовом туре, но опасно раскрываться против этой Сербии. Там много техничных ребят, умеющих обыгрывать на скорости, есть классные завершители — Митрович и Влахович. Поэтому, на мой взгляд, Камеруну надо добавить в оборонительных действиях, нельзя давать столько свободы соперникам в своей штрафной. А свой шанс Камерун получит, оборона у сербов не самая надёжная.

Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Камерун сыграет строже, чем в первом матче. Сербы же, забив, сосредоточатся на удержании счёта», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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