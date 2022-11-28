Камерун — Сербия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Камерун – Сербия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: индивидуальный тотал Сербии больше 1.5 за 1.93.



«Сборная Камеруна будет встречаться с Сербией, это группа G чемпионата мира. Камерунцы, откровенно говоря, не впечатлили в первом матче, а больше даже разочаровали, при всём уважении и симпатии к Гаэлю Ондуа, президенту федерации Самуэлю Это'О, Шупо-Мотингу и остальным Экамби в составе сборной. Но ничего сверхъестественного Камерун не показал. В первом тайме против швейцарцев было несколько хороших атак, но не более того. Оборона уязвима, и очень уязвима.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сербия сыграет совсем не так, как она играла против сборной Бразилии, и, скорее всего, Влахович с Митровичем сыграют вместе. Если Сербия сыграет смелее, то минимум два мяча команда Стойковича сможет отправить в ворота Камеруна. Камерун просто отскочил от Швейцарии во втором тайме, когда пропустил один, а мог пропустить и три, и четыре. На контратаках швейцарцы здорово ловили камерунцев.



Я бы здесь сделал прогноз, что Сербия забьет минимум два мяча. Можно сыграть, что Сербия выиграет через тотал больше 1.5 мяча. Но я возьму вариант — индивидуальный тотал Сербии больше 1.5 мяча за 1.93. Верю в Митровича и Влаховича, да и Тадич с Костичем не должны подвести», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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