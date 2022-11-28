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Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Камерун — Сербия

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Камерун — Сербия
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Камерун – Сербия.

Ставка: Сербия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.

«Камерун, по сути, весь свой потенциал продемонстрировал в игре со Швейцарией. Это команда с несколькими индивидуально сильными игроками, но в плане организации действий в обороне и отработанных действий при атаке у неё проблемы. Как правило, встречаясь с хорошо обученными соперниками, чётко действующими по заданному плану, такие команды испытывают проблемы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сербы представляются именно такими. Они достойно бились с Бразилией, прилично сковав действия тех и заслуженно удерживая ничейный исход больше часа. Почти не было вылазок вперёд, правда, но всё же в соперниках были бразильцы…

Думаю, что в игре с Камеруном сербы также построят игру от соперника – отдадут ему инициативу и будут постепенно подбираться искать шансы после потерь африканцами мяча. Скорее всего, именно так они и добьются своего. Плюс стандарты, на которых сербы также сильнее», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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