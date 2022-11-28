Южная Корея — Гана: ставка Александра Мостового на игру ЧМ-2022 28 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Южная Корея — Гана.



Ставка: ничья за 3.12.



«Сборная Южной Кореи очень здорово смотрелась по всем линиям в противостоянии с Уругваем и вполне заслуженно добыла один балл. Команда оказалась отлично готова физически и функционально, плотно оборонялась и практически не позволила грозному оппоненту часто угрожать собственным воротам. Корейцы вполне способны с таким качеством футбола побороться за место в плей-офф, но для этого нужно обязательно обыгрывать предстоящего противника.



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Что касается Ганы, то и здесь всё достаточно уверенно, и поражения от португальцев можно было бы и избежать. По поводу назначенного пенальти, который привёл к голу в ворота ганцев и повлиял на ход противостояния, есть некоторые вопросы у многих экспертов. Несмотря на это, африканцы нашли в себе силы отыграть два мяча и доказали, что прибыли в Катар с серьёзными намерениями.



В этой паре, на мой взгляд, шансы на выигрыш примерно равные. Южная Корея более качественна с точки зрения обороны, но Гана вполне успешно действовала в атаке и может повторить подобное. Я считаю, что схватка пройдёт в непростой атмосфере, оба коллектива будут стремиться добыть все три балла, а завершится всё ничейным исходом», — сказал Мостовой.



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