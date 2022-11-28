Южная Корея — Гана: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Южная Корея – Гана во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: первый гол — Южная Корея за 1.95.



«В группе H на чемпионате мира сборная Южной Кореи сыграет со сборной Ганы. Этот матч пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Корейская сборная сыграет все три матча на этой арене. И корейцы очень понравились в игре с Уругваем. Да, не всё, может быть, получалось, но вошли в игру корейцы хорошо, центр поля держит Хван Ин Бём, впереди выделяется Сон Хын Мин. Этих ребят я запомнил. Но и оборона, состоящая из Кимов, тоже выглядела достаточно убедительно, если не брать стандарт, когда Годин попал в штангу. А удар Вальверде — это шальной выстрел в конце матча.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Я думаю, что если Южная Корея сыграет так же уверенно, настойчиво и нагло, как с Уругваем, то именно она забьёт первой в матче с Ганой. Ганцы держались-держались, держали строй против Португалии, но португальцам явно не хватало скорости при наличии Криштиану Роналду. Если эту скорость Южная Корея включит, то Гана может не подстроиться под этот темп», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.98.



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