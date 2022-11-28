Южная Корея — Гана: прогноз Артура Петросьяна на встречу группового раунда ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Южная Корея – Гана.
Ставка: Южная Корея не проиграет и ТБ 1.5 за 2.05.
«Эти две команды хорошо чем-то похожи – они отменно готовы физически, прилично действуют в прессинге, быстро переходят из обороны в атаку — и наоборот. Корейцы кажутся чуть более обученными и тактически грамотными. По крайней мере, Уругвай на себе почувствовал, как азиаты их переигрывали именно в тактическом плане и не давали осуществить свои задумки.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, эта игра вполне может получиться открытой – африканцам придётся играть на победу, а поражение будет означать вылет с турнира. Так что это вполне может повлиять на их действия, особенно после перерыва. Ну а корейцам это вполне может сыграть на руку. Им будет комфортно действовать против раскрывающегося соперника.
Предположу, что как минимум два забитых мяча мы в этой встрече увидим и при этом Корея не проиграет», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
Сборная Франции планирует шесть изменений в составе перед матчем с Тунисом.
Жиру не хотел бы играть с Аргентиной в 1/8 финала чемпионата мира.
Тренер Ганы: Африка заслуживает большей квоты. Пять мест – несправедливо.
- 28 ноября 2022
-
15:15
-
15:10
-
15:07
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:00
-
04:30