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Южная Корея — Гана: прогноз Артура Петросьяна на встречу группового раунда ЧМ-2022

Южная Корея — Гана: прогноз Артура Петросьяна на встречу группового раунда ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Южная Корея – Гана.

Ставка: Южная Корея не проиграет и ТБ 1.5 за 2.05.

«Эти две команды хорошо чем-то похожи – они отменно готовы физически, прилично действуют в прессинге, быстро переходят из обороны в атаку — и наоборот. Корейцы кажутся чуть более обученными и тактически грамотными. По крайней мере, Уругвай на себе почувствовал, как азиаты их переигрывали именно в тактическом плане и не давали осуществить свои задумки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, эта игра вполне может получиться открытой – африканцам придётся играть на победу, а поражение будет означать вылет с турнира. Так что это вполне может повлиять на их действия, особенно после перерыва. Ну а корейцам это вполне может сыграть на руку. Им будет комфортно действовать против раскрывающегося соперника.

Предположу, что как минимум два забитых мяча мы в этой встрече увидим и при этом Корея не проиграет», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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