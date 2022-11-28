Бразилия – Швейцария: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура группы G ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия – Швейцария во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.79.
«Бразильцам в первом матче на чемпионате мира понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к стилю соперника, чтобы найти свою игру. Но в итоге все сложилось вполне удачно: 2 гола Ришарлисона — победа 2:0. Да, травма Неймара несколько омрачила радость от победы, но вроде бы повреждение не самое серьезное. Через один-два матча лидер бразильской команды вернется на поле, а из группы выйдут и без его помощи. Там скамейка просто сумасшедшая, все ждут своего шанса.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На прошлом чемпионате мира Бразилия в первом же матче играла со Швейцарией и не сумела победить — 1:1. Думаю, сейчас бразильцы точно будут готовы к матчу с этим соперником, никаких шапкозакидательских настроений. На мой взгляд, швейцарцы стали слабее с того момента. Лидеры стареют, им на смену особенно никто и не приходит. Обыграть Камерун — это не самая большая победа на сегодняшний день. Бразилия ничего не даст сделать швейцарцам», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
Сборная Франции планирует шесть изменений в составе перед матчем с Тунисом.
Жиру не хотел бы играть с Аргентиной в 1/8 финала чемпионата мира.
Тренер Ганы: Африка заслуживает большей квоты. Пять мест – несправедливо.
- 28 ноября 2022
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:07
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00