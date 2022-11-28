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Бразилия – Швейцария: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура группы G ЧМ-2022

Бразилия – Швейцария: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура группы G ЧМ-2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия – Швейцария во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.79.

«Бразильцам в первом матче на чемпионате мира понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к стилю соперника, чтобы найти свою игру. Но в итоге все сложилось вполне удачно: 2 гола Ришарлисона — победа 2:0. Да, травма Неймара несколько омрачила радость от победы, но вроде бы повреждение не самое серьезное. Через один-два матча лидер бразильской команды вернется на поле, а из группы выйдут и без его помощи. Там скамейка просто сумасшедшая, все ждут своего шанса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На прошлом чемпионате мира Бразилия в первом же матче играла со Швейцарией и не сумела победить — 1:1. Думаю, сейчас бразильцы точно будут готовы к матчу с этим соперником, никаких шапкозакидательских настроений. На мой взгляд, швейцарцы стали слабее с того момента. Лидеры стареют, им на смену особенно никто и не приходит. Обыграть Камерун — это не самая большая победа на сегодняшний день. Бразилия ничего не даст сделать швейцарцам», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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