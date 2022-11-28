Бразилия — Швейцария: ставка Виктора Гусева на матч ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария.
Ставка: обе забьют — нет за 1.78.
«Бразилия одолела Сербию, а это крепкий орешек. У бразильцев возникли проблемы в первом тайме, но затем они дожали соперника. У Бразилии отличный состав и хорошая скамейка запасных. Даже пока не знаю, на что рассчитывать их соперникам. Швейцария с минимальным счётом обыграла Камерун. Можно похвалить оборону команды и вратаря Зоммера, который сыграл «на ноль».
Лучшие прогнозы на сегодня.
У Бразилии может не сыграть Неймар. Не думаю, что бразильцы заколотят много голов. У Швейцарии уже есть три очка, они встанут стеной в оборону, а защита у них довольно хорошая. Бразильцы в последнем туре обязаны обыгрывать Камерун. Здесь где-то они уже могут поберечь силы. К тому же мы помним, что на чемпионате мира в России соперники уже встречались и сыграли вничью — 1:1.
Ничья вполне устроит и тех и других. Едва ли Швейцария сумеет забить, но выстоять в обороне им вполне по силам. Тем более есть вероятность, что не сыграет Неймар. Он важен для нападения Бразилии. Поэтому не ожидаю голов с обеих сторон», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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