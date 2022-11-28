Алексей Гасилин дал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Бразилия — Швейцария

Чемпион Европы в составе России Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2022 Бразилия — Швейцария.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.71.



«Второй матч в группе. Бразилия – явный фаворит мундиаля. В игре первого тура с Сербией они это показали, не дав создать сербам ни момента. Очень хорошо удалось отыграть в защите. Как всегда, присутствовал качественный контроль мяча. В нападении было создано большое количество голевых шансов. Ришальсон забил два гола, а второй точно будет претендовать на звание одного из самых красивых голов всего турнира. Думаю, что он может стать открытием чемпионата мира и побороться за звание лучшего бомбардира. Сейчас больше забитых мячей только у Мбаппе и Валенсии, но у него есть игра в запасе. И если понимать, что Бразилия – одна из самых атакующих сборных, то шансы у него в этой игре точно будут. К сожалению для пятикратных чемпионов мира, травму голеностопа получил лидер сборной нападающий «ПСЖ» Неймар. Думаю, что две игры группы он точно пропустит.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Если рассматривать Швейцарию, то первый матч они выиграли у Камеруна. Игра была равная, но Эмболо забил единственный мяч в этой игре. Кстати, он родился как раз в Камеруне. Моментов в той игре было мало, и игра была ничейная. Швейцария сейчас не та, что была на Евро. В первом матче они совершенно мне не понравились. В атаке мало что получалось, качественного созидания не было. Мы, понимая силу Камеруна и то, что они смогли навязать борьбу швейцарцам, будем исходить от бразильцев. Соперник швейцарцев — это фаворит чемпионата мира. Уверен, что Бразилия захочет сразу обеспечить себе выход в 1/8 финала. Команда меня убедила в игре с сербами, что она одна из сильнейших сборных на этом турнире. Поэтому мой прогноз — победа Бразилии с форой (-1)», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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