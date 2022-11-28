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Бразилия – Швейцария: прогноз Константина Генича на матч группы G чемпионата мира в Катаре

Бразилия – Швейцария: прогноз Константина Генича на матч группы G чемпионата мира в Катаре
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия – Швейцария во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Ставка: ТБ 1.5 во 2-м тайме за 1.93.

«В группе G главный фаворит чемпионата мира, Бразилия — возможно, без Неймара, который получил травму в матче со сборной Сербии — сыграет со Швейцарией. Швейцарцы понимают, что у них еще впереди Сербия, и с ними придется выяснять отношения, бодаться за выход из группы. С бразильцами же им, конечно, будет очень сложно, несмотря на то что 4 года назад в России швейцарцы дали настоящий бой (1:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но у Бразилии такой подбор игроков… Второй тайм против сборной Сербии вдохновил, впечатлил. Потрясающая работа с мячом, потрясающие исполнители, потрясающие голы от Ришарлисона. Даже если Неймар не сыграет, там еще Габи Жезус, и есть кому держать серединку, раздавать классные, ювелирные передачи. Скамейка очень сильная у бразильцев. Даже если не получится вскрыть сборную Швейцарии в первом тайме, то во втором, мне кажется, бразильцы точно должны забивать, учитывая тех, кто у них может выйти со скамейки. Там ребята рвут и мечут, чтобы проявить себя, что-то доказать», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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