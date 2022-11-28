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Бразилия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на встречу ЧМ-2022 в Катаре

Бразилия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на встречу ЧМ-2022 в Катаре
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.77.

«Отсутствие Неймара, конечно, скажется на разнообразии и эффектности действий бразильцев впереди, но в целом вряд ли повлияет на эффективность. Пентакампеоны даже в не самом идеальном матче с сербами сумели продемонстрировать свой немаленький потенциал, причём это было видно во всех компонентах игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швейцарцы не кажутся той командой, которая способна и остановить такого соперника, и предложить ему что-то своё. Не думаю, что у них будет много шансов противостоять бразильцам в игре без мяча и организовывать моменты впереди.

Скорее всего, игра полностью пройдёт под диктовку команды Тите, ну а после первого забитого мяча она будет просто действовать в своё удовольствие и, возможно, наказывать соперника, пытающегося отыграться», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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