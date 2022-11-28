Португалия — Уругвай: ставка Александра Мостового на игру группы H ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Сборная Португалии в стартовом туре добилась непростой победы над Ганой и проявила себя неплохо впереди, хотя и действовала активно лишь отрывками. Теперь задача по выходу в следующий раунд для команды упрощается и ее вполне устроит даже ничья с Уругваем, хотя ставка будет сделана на выигрыш, который гарантирует участие в плей-офф. Однако в обороне португальцы допускали помарки, которые привели к двум голам в их ворота и вполне могли оказаться критичными, если бы не высокая реализация форвардов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Уругвай так и не смог распечатать ворота Южной Кореи в своем противостоянии первого тура и взял лишь один балл. Сборная пыталась прорвать защитные рубежи противника разными способами, но это не привело к успеху и даже в створ футболисты не попали ни разу. Теперь уругвайцев ждет схватка с главным фаворитом группы и проигрывать им крайне непозволительно, что должно активизировать игроков команды еще больше.
На мой взгляд, в этой паре нет яркого фаворита и команды примерно равны по силам, хотя португальцы более опытны и классом чуть повыше. Зрителям предстоит увидеть встречу двух атакующих сборных и вряд ли итоговый результат окажется скучным. Уругвай явно мечтает открыть свой счет забитым мячам на чемпионате мира, да и португальцы будут отвечать взаимностью, что приведет, как я считаю, к обмену голами», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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