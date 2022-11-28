Португалия — Уругвай: прогноз Эдуарда Мора на встречу ЧМ-2022 28 ноября

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Португалия — Уругвай.



Ставка: победа Португалии за 1.96.



«Продолжается чемпионат мира. Во втором туре встретятся Португалия и Уругвай. Да, португальцы в первом матче не показали всю свою силу, но сумели победить во многом благодаря пенальти, которого, по моему мнению, вообще не было. Тем не менее, у Португалии очень сильный состав. Есть футболисты, которые могут выйти на замену и решить исход матча, если он складывается не в пользу Португалии — например, Леау, лучший из игроков прошлого сезона чемпионата Италии, выходит на замену. Правда, он выходит и сразу забивает.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Уругвай мне не понравился. Команда играет в своём стиле и не собирается владеть мячом. У них есть только длинные забросы на нападающих и стандарты. У Уругвая почти нет средней линии, хотя там играет один из лучших полузащитников мира — Вальверде. Тем не менее все ставки на забросы вперёд.



Есть расчёт на нападающих, но у Луиса Суареса видно, что есть 3-4 килограмма лишнего веса. Кавани выходит на замену, но и он не очень быстрый. Как бы Уругвай ни старался против Португалии, шансов там не будет. У Португалии стартовый состав сильнее.



Думаю, что много голов в матче не будет, так как Уругвай будет играть от обороны. Соперник будет стараться взломать оборону. Ближе ко второму тайму или во втором уже всё получится. Мой прогноз на этот матч — победа Португалии», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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