Португалия — Уругвай: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Уругвай во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: ничья в первом тайме за 2.11.



«Во втором туре Португалия, ведомая Криштиану Роналду, сыграет с Уругваем. Нечто подобное мы видели четыре года назад в России. Тогда это был матч плей-офф, в котором Суарес и Кавани сняли португальцев с пробега.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сейчас у португальцев тот же тренер, но игра стала скучной и не такой яркой, как была ранее. Лично мне кажется, что если бы Роналду не было в составе, то команда играла бы гораздо быстрее.



Португалия не так чтобы убедила в матче с Ганой — шероховатостей хватало. Где надо, чуть добавили, где надо, чуть арбитр помог. Роналду отметился с пенальти и стал первым игроком в истории, который забивал на пяти чемпионатах мира. Зацикленность на Роналду, мне кажется, закрепощает остальных игроков Португалии. Три очка у португальцев уже есть, а Уругвай не убедил в матче с Южной Кореей.



У Уругвая возрастная линия атаки, будь то Суарес или Кавани. Однако очень приличная середина поля, которая может завязать любого соперника. Также есть и хорошая оборона с неувядающим Годином и Хименесом.



Учитывая расклады в таблице и ничью в первом матче — а третья встреча будет с Ганой — в предстоящем сражении Уругвай точно рисковать не будет. Португалия с тремя очками и потенциальным одним в предстоящем матче также будет комфортно чувствовать себя в третьей игре с Южной Кореей, поэтому в данном матче есть резон сыграть ничью. В глобальном масштабе ни у одной из команд нет большого преимущества.



Я предложу сыграть ничью, но сам ограничусь вариантом «ничья в первом тайме», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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