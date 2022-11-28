Португалия – Уругвай: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура группы H ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Уругвай во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.27.



«Афиша повторяет матч 1/8 финала прошлого чемпионата мира, когда Кавани в Сочи выбил из дальнейшей борьбы Португалию, забив два мяча, но сам при этом получил травму и больше не сыграл на турнире. Сейчас Уругвай уже не относят к числу фаворитов. Сменился тренер. Сама команда значительно постарела: Суарес совсем не тот, Кавани тоже уже не так хорош, Годин совсем ветераном стал. Есть, конечно, молодые ребята, которым надо взваливать ответственность на себя — в первую очередь это Вальверде из «Реала». Посмотрим, как это у него получится.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Португалия остаётся среди фаворитов. Сейчас много разговоров о том, нужен ли в составе Роналду, но вряд ли тренер решится убрать его в резерв. Эта Португалия готова играть в зрелищный атакующий футбол, это однозначно. Она будет владеть инициативой, а уругвайцы будут искать шансы, как делали это ганцы. Им придётся терпеть. Если справятся с задачей, реализуют свои шансы в контригре, то смогут претендовать на выход из группы.



Не думаю, что игра получится совсем закрытой. В любом случае здесь в атаке и у тех, и у других такие мастера, что им много шансов и не нужно. Поэтому ставлю на тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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