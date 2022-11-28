«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 1.95.
«В предыдущем туре «Автомобилист» проиграл в Уфе, остановив свою победную серию на семи матчах. С психологической точки зрения это даже хорошо, поскольку снимает с команды моральную нагрузку, которая начинается где-то с пятой-шестой победы подряд. Теперь этой нагрузки нет, и «Автомобилист» с 72,1 процента набранных очков чувствует себя весьма уверенно. А домашний показатель в 86,1 процента набранных очков делает для любых соперников поездку в Екатеринбург практически обречённой.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Барыса» всё гораздо тяжелее. Он борется с таким же мятежным «Трактором» за восьмую строчку на Востоке, и есть большое подозрение, что эта «борьба нанайских мальчиков» продлится до самого конца регулярного сезона. Кроме того, «Барыс», набирая в сезоне 42,9 процента очков, является сугубо домашней командой. И в гостях пока набирает совсем мало – лишь 31,3 процента очков.
Правда, статистика личных встреч показывает в сторону «Барыса», но не будем ей слишком загружаться, поскольку в неё входят сезоны, когда и «Автомобилист» был весьма скромнее, и «Барыс» куда мощнее. В нынешнем же сезоне соперники отметились домашними и одновременно сухими победами, чем в очередной раз подтвердили «домашний» уклон в противостоянии между ними.
Вывод. Поскольку «Барыс» на выезде особыми голевыми успехами не отличается и играет сурово от обороны, то ждать голевого изобилия не следует. Хорошо, если тотал превысит 4.5. В итоге «Автомобилист» должен победить в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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