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ЦСКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Витязь».

Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.95.

«Где находится ЦСКА, а где «Витязь», все и так знают, поэтому приводить процентные выкладки смысла не имеет, как не имеет смысла в данной паре определение домашнего матча. Они для обоих, считай, одновременно и домашние, и выездные, слишком уж близкое соседство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На мой взгляд, на результат предстоящего матча в наибольшей степени повлияют два факта. Факт номер один заключается в том, что «Витязь» традиционно является неудобным соперником для красно-синих. Потому что для армейцев они – мелочь, путающаяся под ногами. А для «витязей» ЦСКА – лучший мотиватор.

Второй факт уже не игровой. Просто после «Витязя» армейцам играть через день сперва с «Авангардом», потом с «Магниткой». Вот это соперник достойный, а «Витязь», на старте сезона «хапнувший не по чину» и до сих пор это бережно хранящий, мотиватором для действующих чемпионов не станет.

Поэтому мой прогноз будет в какой-то мере неожиданным. Тяжёлый и малорезультативный матч с тоталом ниже 7.5. В результате этой игры «Витязь» наберёт в гостях минимум одно очко. Потому что Сергею Фёдорову в преддверии серьёзных матчей будет очень трудно «поднять народ на баррикады», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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