Эксперты «Фонбет» назвали шансы Бельгии выиграть ЧМ-2022 после поражения от Марокко

Вчера сборная Бельгии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 проиграла команде Марокко – 0:2. После двух туров у бельгийцев в активе три очка, они занимают третье место, уступая одно очко марокканцам и сборной Хорватии.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры оценили шансы бельгийцев выиграть ЧМ-2022, несмотря на неудачный старт. Ставки на успех команды Роберто Мартинеса принимают с коэффициентом 60.00. Это примерно 1.5% вероятности. При этом эксперты считают, что бельгийцы не выйдут из группы. Поставить на то, что сборная Бельгии пройдёт в плей-офф, можно с коэффициентом 2.60.
В 3-м туре Бельгия сыграет с командой Хорватии.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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