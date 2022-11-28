Южная Корея — Гана: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Завершился матч 2-го тура группового чемпионата мира в Катаре между командами Ганы и Южной Кореи. Победу одержала Гана – 3:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первая половина встречи осталась за африканской сборной: голы Мохаммеда Салису и Мохаммеда Кудуса позволили ганцам к перерыву иметь комфортное преимущество – 2:0. Во втором тайме форвард Южной Кореи Чхо Кю Сун в течение трёх минут сумел оформить дубль и сравнять счёт. На 68-й минуте дубль на свой счёт записал уже игрок ганцев Мохаммед Кудус, точный удар которого позволил африканцам снова выйти вперёд.
Сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н. У Южной Кореи (1) – четвёртая позиция.
Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, также проведут свой матч сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 6.90.
Ахметов: на ЧМ-2022 поддерживаю сборную Португалии.
Андре Онана отстранён от участия в матчах сборной Камеруна на ЧМ-2022.
В сборной Бразилии зафиксирована вспышка гриппа.
- 28 ноября 2022
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:07
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00