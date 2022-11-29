Южная Корея — Гана: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, как сыграли, авторы голов

Завершился матч 2-го тура группового чемпионата мира в Катаре между командами Ганы и Южной Кореи. Победу одержала Гана – 3:2.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Первая половина встречи осталась за африканской сборной: голы Мохаммеда Салису и Мохаммеда Кудуса позволили ганцам к перерыву иметь комфортное преимущество – 2:0. Во втором тайме форвард Южной Кореи Чхо Кю Сун в течение трёх минут сумел оформить дубль и сравнять счёт. На 68-й минуте дубль на свой счёт записал уже игрок ганцев Мохаммед Кудус, точный удар которого позволил африканцам снова выйти вперёд.



Сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н. У Южной Кореи (1) – четвёртая позиция.



Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, также проведут свой матч сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.



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Главный тренер сборной США извинился за скандал с иранским флагом.



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