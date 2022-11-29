Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Катар: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет игру в прямом эфире

Нидерланды — Катар: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет игру в прямом эфире
Аудио-версия:
Комментарии

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Нидерландов и Катара. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейскую сборную: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.21. Шансы Катара оценили коэффициентом 20.00, а ничья идёт за 6.70.

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Катар будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.54, а ТМ 2.5 идёт за 2.50.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.28. Гол Нидерландов оценивают в 1.04, а на то, что отличится сборная Катара, можно поставить за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

Сборная Франции планирует шесть изменений в составе перед матчем с Тунисом.

Жиру не хотел бы играть с Аргентиной в 1/8 финала чемпионата мира.

Тренер Ганы: Африка заслуживает большей квоты. Пять мест – несправедливо.

Нидерланды — Катар. Депай проявит неуважение Нидерланды — Катар. Депай проявит неуважение
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022