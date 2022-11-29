Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эквадор — Сенегал: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

Эквадор — Сенегал: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022
Комментарии

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Эквадора и Сенегала. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами южноамериканскую сборную: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.48. Шансы Сенегала оценили коэффициентом 3.20, ничья идёт за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Эквадор — Сенегал не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.45, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Эквадора оценивают в 1.36, а на то, что отличится сборная Сенегала, можно поставить за 1.48.

Экспресс с коэффициентом 6.90.

Ахметов: на ЧМ-2022 поддерживаю сборную Португалии.

Андре Онана отстранён от участия в матчах сборной Камеруна на ЧМ-2022.

В сборной Бразилии зафиксирована вспышка гриппа.

Эквадор – Сенегал. Валенсия будет вознаграждён за страдания Эквадор – Сенегал. Валенсия будет вознаграждён за страдания
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022