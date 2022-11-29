Эквадор — Сенегал: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Эквадора и Сенегала. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами южноамериканскую сборную: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.48. Шансы Сенегала оценили коэффициентом 3.20, ничья идёт за 3.20.
Букмекеры считают, что матч Эквадор — Сенегал не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.45, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Эквадора оценивают в 1.36, а на то, что отличится сборная Сенегала, можно поставить за 1.48.
Экспресс с коэффициентом 6.90.
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