Иран — США: эксперты назвали шансы команд в матче 3-го тура ЧМ-2022

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Ирана и США. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами американцев: поставить на победу команды Грегга Берхалтера можно с коэффициентом 2.02. Шансы Ирана оценили коэффициентом 4.20, ничья идёт за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Иран — США не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Ирана оценивают в 1.56, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.24.
Экспресс с коэффициентом 6.90.
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