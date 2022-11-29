Нидерланды — Катар: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — Катар.



Ставка: победа Нидерландов в два мяча за 3.98.



«Сборная Нидерландов перед заключительным туром группового этапа находится на первой строчке таблицы, и задача по выходу в плей-офф зависит лишь от её выступления. Команде следует просто брать три балла в матче с главным аутсайдером квартета, и это обеспечит ей путёвку в следующий раунд с более удобной позиции. Нидерландцы неплохо смотрелись в игре с Эквадором, но выступили, на мой взгляд, не в полную силу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается Катара, то хозяева турнира уже потеряли всякую мотивацию и не смогут попасть в плей-офф ни при каких раскладах. Противостояние с лидером группы превращается для них, по большому счёту, в формальность, но вряд ли это уменьшит мотивацию катарцев, которые желают хотя бы попытаться зацепиться за очки.



На мой взгляд, здесь всё предельно понятно и сенсации ждать не приходится. Нидерланды по всем показателям сильнее оппонента и вполне могут выпустить не самый сильный свой состав, дав возможность набраться сил основным исполнителям. Катар не показал в двух встречах своего мастерства, и ему будет очень сложно избежать провала в заключительном туре. Однако я считаю, что Нидерланды не станут добивать соперника и ограничатся просто уверенной победой», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.

Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.



Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.