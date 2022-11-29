Уэльс — Англия: прогноз Артура Петросьяна на игру ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Уэльс — Англия.
Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.75.
«В матче с США англичане откровенно валяли дурака, не хотели слишком напрягаться, играть на скоростях, которые предложили американцы. В итоге добыли ничью, которая полностью Англию устраивает, хотя США могли и выиграть.
Лучшие прогнозы на сегодня.
С Уэльсом должно быть немного проще. Саутгейт будет вносить коррективы в команду. На него оказывается серьёзное давление. Некоторые кадровые решения не совсем понятны. Ладно, если тактически были ошибки, но рвущихся в бой Трента и Фодена можно было бы выпустить, хуже уж точно не было бы. Думаю, что в этот раз изменения в составе будут. Турнирное положение позволяет проводить некоторые эксперименты.
Валлийцы откровенно слабы. Даже проиграли Ирану. Если раньше можно было ждать какой-то контригры, то сейчас и этого нет. Команда ничего не предлагает по игре впереди. Бэйл что-то совсем не бежит. Нет ускорений, нет ничего того, что ранее позволяло валлийцам добывать результат вопреки обстоятельствам.
Думаю, что тут на классе Англия должна победить», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
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