Нидерланды — Катар: прогноз Эдуарда Мора на матч группы А ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Нидерланды — Катар.



Ставка: Нидерланды забьют в обоих таймах за 1.67.



«Продолжается чемпионат мира, который уже набрал обороты. Поговорим о матче сборных Нидерландов и Катара.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Все матчи в 3-м туре начинаются по группам в одно время, поэтому соперники не будут знать итогов в других матчах, а в этой группе одинаковое количество очков у Нидерландов и Эквадора. Понятно, что эти команды хотят не только выйти из группы, но и занять первое место. Это очень важно, так как второе место с большой долей вероятности выйдет на Англию.



Нидерланды будут показывать свой максимум, и в победе над Катаром никто не сомневается. Нидерландам очень важно выиграть крупно, так как именно разница забитых и пропущенных мячей является главным фактором при равенстве очков.



Думаю, что всё у голландцев получится. Игроки будут действовать раскрепощённо. Как бы Катар ни старался, но его максимум — это гол. В остальном Нидерланды сильнее, поэтому голов в матче будет много.



Мои прогнозы на матч такие. Во-первых, гол Нидерландов в обоих таймах. Очень важно забить в первом, чтобы соперник расклеился. Когда соперник будет морально опустошён, то его уже во втором тайме можно будет добивать. Второй мой прогноз — тотал голов Нидерландов больше 2.5 мяча», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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