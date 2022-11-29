Дарья Миронова дала прогноз на матч Иран — США

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Иран — США.



Ставка: победа США за 2.00.



«Сборная США впечатляет своей игрой: молодые таланты играют с большим азартом и рвением выйти на новый для себя уровень, представить всему миру, как воспитывают футболистов в США, где популярен футбол другого формата, а соккер и серьёзные виды на Кубок мира были несопоставимы. По игре американцы доминировали против Уэльса, но в конце матча получили пенальти, что привело к ничьей с одним из главных разочарований турнира — валлийцами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Во 2-м туре американцы играли абсолютно на равных с одним из фаворитов этого Кубка, англичанами, и местами выглядели более остро, интереснее своих оппонентов. Всё это наводит на мысль о том, что победа близка. По крайней мере, команда США смотрелась достойно против более известных соперников.



Сборная Ирана преподнесла сюрприз всем болельщикам в мире своей победой над Уэльсом. Голы валлийцам были забиты уже после того, как они остались в меньшинстве из-за красной карточки игрока сборной Уэльса. До этого момента матч шёл ровно и качели могли повернуться в любую сторону. Но теперь, перед стартом третьего раунда, мы имеем две команды с четырьмя очками в этой группе.



Как ни крути, а проходить дальше должны те, кто по уровню игры сильнее, в глобальном плане — перспективнее для футбольного мира и кто может преподнести сюрприз в плей-офф. Я не в восторге от главного тренера сборной США, но, возможно, он сохраняет чрезмерное хладнокровие из-за нагрузки и переживаний. Джио Рейна снова не вышел в стартовом составе во 2-м туре. И кажется, что вот его и не хватает для первой победы. Надеюсь, что он получит шанс в игре с Ираном с первых минут на том самом поле, на котором команда США выиграет свой первый матч ЧМ-2022. Выбираю победу сборной «храбрых и свободных», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 12.82.

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