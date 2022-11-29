Нидерланды — Катар: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды – Катар в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 1.66.



«Голландцы не показали цельной игры в первых двух матчах чемпионата мира, но, думаю, потенциал, чтобы играть лучше, у них есть. В этой встрече можно сыграть в своё удовольствие. Очевидно, что соперник гораздо слабее, при этом он точно не будет раскрываться. В этом я уверен. Катарцы постараются снова забить, это их главная цель. Сидеть весь матч в обороне они не будут. Это не в их стиле, как уже можно было понять.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Даже если у Нидерландов будет много изменений в составе, не вижу причин, по которым они бы не смогли здесь забить несколько мячей. В отборочном цикле, в Лиге наций мы видели, что эта сборная может качественно играть в атаке, создавать моменты. Почему не получилось это сделать в играх с Эквадором и Сенегалом? Наверное, сказалось давление. Они понимали, что из такой группы обязаны выходить. Провала им не простят.



Катар даёт играть, сам очень много «привозит» на свои ворота. Думаю, ничего не изменится, за несколько дней хозяева не научатся играть в обороне. Голландцы в любом составе выиграют минимум в два мяча. Ставлю на фору (-1,5)», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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