Прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Катар

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Катар.
Ставка: индивидуальный тотал офсайдов Катара больше 1.5 за 1.75.
«Хозяева турнира провалились по результатам. За тур до завершения группового этапа катарцы уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Голландцы постепенно прибавляют, но не могу сказать, что они играют в какой-то куражный и запоминающийся футбол. При этом результат они показывают. С одной стороны, Катару уже терять нечего. Но без турнирной мотивации они могут как надёжно сыграть в обороне, так и, наоборот, понестись вперёд.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Нидерланды пытаются максимально контролировать мяч. Это меня и натолкнуло на определённую мысль. В каждом матче с участием Катара на этом турнире игроки хозяев попадали минимум два раза в офсайд. У соперников Нидерландов на турнире тоже было минимум по два офсайда, а у того же Эквадора вообще пять.
Думаю, что голландцы будут владеть мячом, а катарцы – контратаковать. Результат на них не давит, поэтому можно пойти вперёд, а это влечёт за собой положения вне игры», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
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