Эквадор — Сенегал: прогноз Егора Титова на встречу ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Эквадор – Сенегал в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: ничья за 3.24.



«А это матч за выход в плей-офф чемпионата мира. Тяжело прогнозировать такие стыковые встречи, один мяч может определить то, как пойдёт игра. На мой взгляд, команды очень равные. Если по составу сенегальцы смотрятся предпочтительнее даже без Мане, то по игровой дисциплине и организации Эквадор точно не хуже.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Положение эквадорцев предпочтительнее. Их в этой встрече может устроить и ничейный исход. Но на такое нельзя закладываться. Когда ты выходишь играть на ничью, то редко получается что-то хорошее для тебя. Нужно играть в свой обычный футбол и так добиваться результата. Но в то же время мысли о необходимом исходе всё равно будут сидеть в голове. И чем дальше будет сохраняться ничейный результат, тем проще будет играть Эквадор.



Я всё-таки рискну поставить на ничью. Не верю в Сенегал, честно говоря. Мне кажется, что этой команде нужно свободное пространство, чтобы реализовывать преимущество в скорости. А здесь надо будет вскрывать плотную оборону, с этим у африканских команд всегда проблемы. Расчёт разве что на стандарт. На мой взгляд, эквадорцы сумеют добыть нужный для себя счёт», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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