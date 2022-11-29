СКА — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – ХК «Сочи».



Ставка: победа СКА и ТБ 6.5 за 2.40.



«Глядя на игру ХК «Сочи», вспоминается фраза персонажа Леонида Быкова из фильма «Аты-баты, шли солдаты...»: «Докладываю, всё в порядке, бобик сдох!» Лучше этой фразы характеристику для игры сочинцев подобрать невозможно. А тут езжай в Питер и попробуй что-то сделать со СКА, ага!



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тут надобно заметить, что иногда, раз-другой в году, сочинцам дозволяется выпрыгнуть из штанов, в прыжке разорвать себе филейную часть на британскую геральдику и обыграть «старшего брата». Вот только дозволяется подобное на Черноморском побережье. В Санкт-Петербурге подобное в последний раз допускалось пять лет назад, в октябре 2017-го, да и то в овертайме. А с той поры в официальных матчах – ни боже мой, хоть и играют эти соперники друг с другом в течение сезона помногу.



Наконец не будем забывать, что в тот самый момент, когда сочинцев возили мордами по казанскому льду, вскрывая их оборону, как ржавую консервную банку, армейцы в это время спокойно отдыхали и восстанавливались, сыграв свой матч с «Торпедо» сутками ранее.



В общем, всё тут ясно и понятно. Оборона у «Сочи» — тот же проходной двор. С вратарями проблемы. Значит, ждём весёлый матч с тоталом, превышающим 6.5. Причём весь этот тотал придется взвалить на свои плечи армейцам. Которые и победят в основное время с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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