Уэльс — Англия: прогноз Александра Елагина на игру группового этапа ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Англия.
Ставка: ТМ 2 за 2.82.
«Это историческое событие — первый матч двух британских команд в рамках финальной стадии чемпионата мира. Матч очень многое значит для обеих команд и с турнирной точки зрения. Англия ещё ничего себе не гарантировала, пусть и лидирует в группе, а Уэльс идёт последним, но ещё не потерял шансы на выход в плей-офф.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Для выхода в плей-офф Англию устроит и ничья, а вот Уэльсу нужна победа. При этом с как можно большей разницей в счёте, так как это важный фактор при равенстве очков. Многое будет зависеть для валлийцев и от матча США с Ираном. Уэльс в последний раз выиграл у Англии ещё в далёком 1984 году. С тех пор в шести матчах подряд победили англичане с общим счётом 11:1. Думаю, что голов предстоящем матче будет мало. Для команд уж слишком важная грядущая игра», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
- 29 ноября 2022
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