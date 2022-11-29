Иран — США: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Иран — США в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: один — два гола в матче за 1.85.



«В группе B матч с политическим подтекстом — Иран против США. Иранская команда провела отличную игру со сборной Уэльса, реабилитировалась за крупное поражение от англичан. И у Ирана всё на кону. Ему нужно не проиграть сборной США, а также рассчитывать, что Англия не уступит Уэльсу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У американцев самая молодая команда чемпионата, они лихо бегут в атаку, при этом неплохо играют в обороне. Это было видно по матчам с Уэльсом и Англией. Сборной США удалось сковать атаку английской сборной, действовали достаточно надёжно.



Небольшим фаворитом всё-таки является сборная США. За 2,01 можно поставить на их победу. Но Иран надёжно играет в обороне, матч с Англией здесь вне контекста, слишком много там иранцы пропустили, плюс травма основного вратаря повлияла.

Эта игра вряд ли должна получиться очень результативной. В ней всё решит один гол, максимум два. Ничья 1:1, 1:0 или 2:0 в ту или другую сторону, если кто-то кого-то на контратаке поймает. Думаю, больше двух мячей мы не увидим. 0:0? Вполне возможно.

Но всё-таки кому-то придётся рисковать, особенно сборной США во втором тайме, если счёт долго будет сохраняться 0:0. Соответственно, иранцы могут на контратаке подловить», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.82.

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