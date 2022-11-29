Михаил Поленов дал прогноз на матч группы B ЧМ-2022 Иран — США

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч ЧМ-2022 Иран — США.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.66.
«В группе B путёвку в следующий этап разыграют США и Иран. Думаю, ни у кого нет сомнений, что Англия обеспечит себе нужный результат в матче с Уэльсом.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В матче США и Ирана фаворитом для меня является Иран. От американцев я ждал многого на турнире. Мне ещё год назад казалось, что это молодая и талантливая сборная, игроки которой на ведущих ролях в европейских клубах. Дест был в «Барселоне», Рейна феерил в «Боруссии», Пулишич вырос в большую звезду в «Челси». Но, как показала практика, не всё так красиво.
США для меня — одна из самых скучных и разочаровывающих команд турнира. Иран же здорово вернулся к жизни после разгромного поражения от Англии: получили — бывает, да, попали под каток, но надо прийти в себя и идти дальше. Меня впечатлило то, как иранцы провели концовку матча с Уэльсом, когда в большинстве додавили соперника. Это говорит о том, что у Ирана есть внутренний стержень и способность меняться. Этого никуда не денешь.
Сборную США пока не заставляла жизнь показывать характер. Против сборной Уэльса они долго вели и пропустили в концовке, времени просто не было всё перевернуть. С Англией будто все с самого начала готовы на ничью. Могут ли американцы по заказу выдать что-то эдакое? Как поведут себя американцы, если пропустят первыми?
Я не жду суперрезультативной игры. Очень много будет бодания. Политический контекст обязательно будет разыгрываться, перед матчем это будет инструментом давления и влияния. Но вряд ли это будет сказываться на футболистах. Мой вариант — ТМ 2.5. А выиграют те, у кого стальные нервы», — сказал Поленов.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
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