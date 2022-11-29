Уэльс — Англия: ставка Александра Мостового на встречу группы B ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Уэльс — Англия.
Ставка: победа Англии всухую за 2.25.
«Сборная Уэльса очень слабо отыграла против Ирана и заслуженно лишилась очков в этой встрече, попав на дно таблицы в квартете. У валлийцев остались лишь математические шансы на выход в плей-офф, для чего им нужно обыгрывать Англию при любых раскладах. Учитывая текущую форму и самоотдачу «драконов», представить такое очень непросто, но это чемпионат мира, и здесь есть место всяким сенсациям.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Англии, то противостояние с США футболисты могли бы провести и в более интенсивном темпе. Да, «три льва» старались добыть победу на классе, но этого не удалось сделать, и теперь они остаются уязвимыми перед заключительным туром. Поражение может отправить англичан домой при определённом результате в параллельной игре. Это должно явно повысить мотивацию футболистов перед британским дерби.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и всё завершится весьма предсказуемо. Англия имеет преимущество над оппонентом по всем ключевым параметрам и выйдет крайне серьёзно настроенной. «Три льва», как я считаю, ещё не показали всей своей силы на мундиале, и валлийцев ждёт, вероятнее всего, сокрушительное поражение от соседей», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 12.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.
Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.
Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.
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