Уэльс — Англия: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс – Англия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.97.
«Здесь всё предельно понятно. Это британское противостояние, разумеется, со своим подтекстом. Англичане — явные фавориты. Уэльс, даже несмотря на ничью с американцами, выглядел очень неубедительно. В атаке команда Пейджа мало создаёт. С тем же Ираном практически ничего создать не смогли. Только в первом тайме там несколько опасных подходов было, но не более того.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Понятно, что настраивать на Англию Уэльс не нужно. Тут валлийские футболисты сами всё прекрасно понимают. Но лидеры их не в лучшем состоянии — что Бэйл, что Рэмси, что Неко Уильямс. Играют они не очень убедительно. Поэтому Англия, конечно, фаворит. С помощью своих звёзд, а это самая дорогая команда чемпионата, Англия должна избавить себя от лишней нервотрёпки.
Я думаю, что англичане выиграют в этом матче, но вряд ли в результативной игре. Мой прогноз — победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.
Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.
Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.
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