Польша — Аргентина: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы С ЧМ-2022

30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Польши и Аргентины. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.52. Шансы Польши оценили коэффициентом 7.60, ничья идёт за 4.20.
Букмекеры считают, что матч Польша — Аргентина не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.16, а ТМ 2.5 идёт за 1.78.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.26. Гол Польши оценивают в 1.88, а на то, что отличится сборная Аргентины, можно поставить за 1.16.
Экспресс с коэффициентом 7.82.
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