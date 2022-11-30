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Польша — Аргентина: эксперты назвали шансы команды Левандовского огорчить Месси на ЧМ-2022

Польша — Аргентина: эксперты назвали шансы команды Левандовского огорчить Месси на ЧМ-2022
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30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Польши и Аргентины. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.52. Шансы Польши оценили коэффициентом 7.60, ничья идёт за 4.20.

Букмекеры считают, что матч Польша — Аргентина не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.16, а ТМ 2.5 идёт за 1.78.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.26. Гол Польши оценивают в 1.88, а на то, что отличится сборная Аргентины, можно поставить за 1.16.

Экспресс с коэффициентом 12.82.

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