Саудовская Аравия — Мексика, прогноз на матч ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало

30 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами североамериканцев: поставить на победу Мексики можно с коэффициентом 1.69. Шансы саудовцев оценили коэффициентом 4.90, ничья идёт за 4.30.
Букмекеры считают, что матч Саудовская Аравия — Мексика не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.18, а ТМ 2.5 идёт за 1.76.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.74. Гол Саудовской Аравии оценивают в 1.52, а на то, что отличится сборная Мексики, можно поставить за 1.14.
Экспресс с коэффициентом 12.82.
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