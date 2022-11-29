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Эквадор — Сенегал: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто забивал, какой счёт

Эквадор — Сенегал: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто забивал, какой счёт
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой сенегальской сборной со счётом 2:1.

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На 44-й минуте встречи нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр открыл счёт, успешно реализовав пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счёт. Через две минуты защитник Калиду Кулибали вновь вывел сборную Сенегала вперёд.

Таким образом, национальная команда Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).

Экспресс с коэффициентом 12.82.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

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