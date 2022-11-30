Уэльс — Англия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт
Поделиться
Завершился матч 3-го тура группы B ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Англии. Англичане одержали победу со счётом 3:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, реализовав штрафной удар, а спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль.
Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.
Экспресс с коэффициентом 12.82.
Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.
Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.
Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
00:10
-
00:06
- 29 ноября 2022
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
Партнерский контент