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Уэльс — Англия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Уэльс — Англия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт
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Завершился матч 3-го тура группы B ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Англии. Англичане одержали победу со счётом 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, реализовав штрафной удар, а спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль.

Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.

Экспресс с коэффициентом 12.82.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

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