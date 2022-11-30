«Адмирал» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Торпедо».



Ставка: победа «Адмирала» в матче за 2.09.



«В свое время автору этого прогноза довелось трижды побывать с нижегородским «Торпедо» на дальневосточных выездах. Все они были разных маршрутов: начинали во Владивостоке, начали в Хабаровске, начинали в Новокузнецке. Но все три раза самые тяжелые матчи для нижегородцев получались во Владивостоке, с «Адмиралом», каким бы этот матч ни был по счету в дальневосточном выезде, первым или последним. По-моему, за все три раза «Торпедо» набрало во Владивостоке всего одно очко, но за давностью лет могу и ошибаться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В общем, с «Адмиралом» у «Торпедо» с самого начала все пошло тяжело, и это видно из статистики личных встреч, где у приморцев побед все-таки больше. И в восьми междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (а больше и не было), у «Адмирала» пять побед против трех у автозаводцев. Причем нередко «адмиралы» дома били торпедовцев и по-крупному.



А еще нельзя забывать, что оба соперника – сугубо домашние команды. Если «Адмирал» в сезоне набирает 63,9 процента очков, то аналогичный домашний показатель составляет 73,5 процента. А у нижегородцев, которые всего в сезоне набирают чуть меньше дальневосточников – 62,9 процента очков, то на выезде этот показатель падает до 46,9 процента.



Ну и наконец узкая даже по меркам НХЛ владивостокская площадка, которую «Торпедо» очень не любит, а «Адмирал» чувствует себя на ней как рыба в воде.



Суммируя все вышеизложенное, прогнозирую достаточно низовой матч с тоталом, не превышающим 6,5. По итогам матча «Адмирал» любым способом наберет два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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