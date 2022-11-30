Тунис — Франция: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Тунис — Франция.
Ставка: победа Франции всухую за 2.30.
«Сборная Туниса крайне плохо смотрится на чемпионате мира в плане атаки и имеет весьма серьезные сложности с креативом и реализацией. Такие проблемы пока не позволили тунисцам открыть счет своим забитым мячам на турнире и есть все основания полагать, что подобная тенденция сохранится и в заключительной игре группового раунда. В противниках будут действующие чемпионы мира и даже не особо высокая их мотивация может помешать африканцам отличиться.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Франция в двух первых турах мундиаля доказала, что и с потерями в составе не зря считается одним из главных фаворитов турнира. Команда отлично действует по всем линиям, замечательно готова физически и функционально и вряд ли станет сбрасывать обороты в заключительном туре. Да, «трехцветные» уже гарантировали себе выход в плей-офф, но это не говорит о том, что в матче с Тунисом они будут выступать вполсилы.
Я считаю, что в этой паре все предельно понятно и особой сенсации ждать не стоит. Тунис очень слаб в атаке и вполне может уехать домой так и не отличившись голом на главном футбольном турнире планеты. Французы, вероятнее всего, будут столь же решительны, как и раньше, и спокойно обыграют оппонента в уверенном стиле, сохранив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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