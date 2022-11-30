Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Тунис — Франция: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Тунис — Франция: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Тунис — Франция.

Ставка: победа Франции всухую за 2.30.

«Сборная Туниса крайне плохо смотрится на чемпионате мира в плане атаки и имеет весьма серьезные сложности с креативом и реализацией. Такие проблемы пока не позволили тунисцам открыть счет своим забитым мячам на турнире и есть все основания полагать, что подобная тенденция сохранится и в заключительной игре группового раунда. В противниках будут действующие чемпионы мира и даже не особо высокая их мотивация может помешать африканцам отличиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Франция в двух первых турах мундиаля доказала, что и с потерями в составе не зря считается одним из главных фаворитов турнира. Команда отлично действует по всем линиям, замечательно готова физически и функционально и вряд ли станет сбрасывать обороты в заключительном туре. Да, «трехцветные» уже гарантировали себе выход в плей-офф, но это не говорит о том, что в матче с Тунисом они будут выступать вполсилы.

Я считаю, что в этой паре все предельно понятно и особой сенсации ждать не стоит. Тунис очень слаб в атаке и вполне может уехать домой так и не отличившись голом на главном футбольном турнире планеты. Французы, вероятнее всего, будут столь же решительны, как и раньше, и спокойно обыграют оппонента в уверенном стиле, сохранив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.

Тренер сборной Англии: после второго гола поняли, что сломили соперника.

Гарет Бэйл рассказал о своём будущем.

Тунис — Франция. Мбаппе одержим футболом Тунис — Франция. Мбаппе одержим футболом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022