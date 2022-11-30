Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Австралия — Дания

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч Австралия – Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: победа Дании с форой (-1) за 1.90.
«По идее, здесь все должно быть просто. Сборной Дании нужна только победа для того, чтобы выйти в плей-офф, и, честно говоря, немного сомнений в том, что она ее добудет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Датчане сильнее во всех компонентах – и командно, и индивидуально, и тактически, и, может быть, даже физически. С Францией было сложно, но даже с ней, особенно во втором тайме, команда Хьюлманда периодически создавала остроту, хороша была при стандартах.
Австралия немного неожиданно переиграла Тунис, но там удивительно беззубо сыграли североафриканцы. Притом что там есть индивидуально вполне приличные игроки, чего-то цельного продемонстрировать они не сумели. Австралийцы же при этом сыграли просто и достаточно надежно в организации, чего оказалось достаточным.
Но с Данией, боюсь, им не совладать – полуфиналисты Евро должны свое ощутимое преимущество в классе преобразовать в три очка», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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