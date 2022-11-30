Австралия — Дания: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022 30 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Австралия — Дания.
Ставка: победа Дании в один гол за 3.40.
«Сборная Австралии во 2-м туре смогла вернуться в гонку за места в зоне плей-офф, обыграв минимально Тунис. В той встрече австралийцы проявили больше желания и интереснее смотрелись в нападении, что помогло им добыть такую нужную победу и сохранило шансы на проход в следующий раунд турнира. Теперь «соккеруз» может хватить и ничьей в противостоянии с неубедительной Данией, ведь в параллельной игре тунисцы вряд ли обыграют чемпионов мира.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Дании, то команда не похожа сама на себя и очень слабо проводит групповой этап в Катаре. Да, победа над австралийцами может вывести «алую гвардию» в следующий раунд, но с таким качеством футбола добыть столь важные три очка будет чрезвычайно непросто. Противник выйдет на поле очень серьёзно мотивированным, как на финальную схватку.
На мой взгляд, в этой паре всё не так просто и ожидается весьма сложное и бескомпромиссное противостояние. Дания сильнее оппонента по многим показателям, но пока так и не может найти своей игры. Однако я считаю, что такой опытный и классный коллектив вполне способен настроиться нужным образом на встречу и сможет добыть победу в непростой борьбе», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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