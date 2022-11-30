Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 в Катаре Тунис — Франция

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Тунис — Франция.



Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.38.



«В выходе из группы сборной Франции мало кто сомневался. Отношение к Тунису было скептическим. Предпочтение отдавалось датчанам, но для тунисцев ещё не всё потеряно. Тем более что с той же Данией они сыграли вничью. У Туниса очень сложная ситуация. Выиграть у французов для них — мечта всей жизни. Они провели четыре очных матча, в которых Тунис ни разу не победил — две ничьи и две победы Франции.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В своё время многие игроки тунисского происхождения выступали за сборную Франции: например, Сабри Лямуши и Хатем Бен-Арфа. 10 игроков из заявки Туниса родились и получили футбольное образование во Франции. Дидье Дешам может предоставить ведущим игрокам отдых, так как Франция уже вышла в плей-офф. Тогда у Туниса могут появиться шансы. Однако класс французов заметно выше, даже если выйдет не основной состав», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 6.30.



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