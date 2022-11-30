Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Австралия — Дания: прогноз Константина Генича на матч группы D ЧМ-2022

Австралия — Дания: прогноз Константина Генича на матч группы D ЧМ-2022
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Австралия – Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: победа Дании и ТМ 3.5 за 2.05.

«Для сборной Дании всё предельно в группе D, ей надо обыграть Австралию, и тогда датчане проходят в плей-офф чемпионата мира. С этой задачей Дания вполне может справиться. Другой вопрос, что Дания пока не впечатляет. Было и поражение от Франции на последних минутах, и не самая удачная игра с Тунисом. Некому забивать у датчан. Забили пока только после розыгрыша углового. Не в лучшем состоянии находится и Бретуэйт, и Сков Ольсен. По крайней мере, по этим двум матчам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но Дания сильнее, чем Австралия. Да, у Австралии упёртая команда, у неё интересный тренер и подбор игроков. Но Дания просто сильнее. И мне будет очень обидно, если одна из самых прогрессирующих, современных, бегущих команд Европы, полуфиналист Евро в итоге сойдёт с дистанции чемпионата мира, не пройдя групповой этап.

Мой прогноз — победа Дании и тотал меньше 3.5 мяча. Мне кажется, Австралия вообще может не забить этой Дании, потому что датчане вполне надёжно играют в защите, просто с французами не справились, но у тех атака сумасшедшая. У австралийцев сейчас таких исполнителей нет. Дания вполне может сыграть на ноль. А свои моментики датчане наверняка реализуют. Поэтому прогнозирую победу Дании и тотал меньше 3.5 за 2.05. Либо же можно сыграть победу Дании всухую, там тоже весьма неплохой коэффициент», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.

Тренер сборной Англии: после второго гола поняли, что сломили соперника.

Гарет Бэйл рассказал о своём будущем.

Австралия — Дания. Последняя надежда на плей-офф Австралия — Дания. Последняя надежда на плей-офф
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022