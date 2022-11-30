Австралия — Дания: прогноз Константина Генича на матч группы D ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Австралия – Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Дании и ТМ 3.5 за 2.05.
«Для сборной Дании всё предельно в группе D, ей надо обыграть Австралию, и тогда датчане проходят в плей-офф чемпионата мира. С этой задачей Дания вполне может справиться. Другой вопрос, что Дания пока не впечатляет. Было и поражение от Франции на последних минутах, и не самая удачная игра с Тунисом. Некому забивать у датчан. Забили пока только после розыгрыша углового. Не в лучшем состоянии находится и Бретуэйт, и Сков Ольсен. По крайней мере, по этим двум матчам.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но Дания сильнее, чем Австралия. Да, у Австралии упёртая команда, у неё интересный тренер и подбор игроков. Но Дания просто сильнее. И мне будет очень обидно, если одна из самых прогрессирующих, современных, бегущих команд Европы, полуфиналист Евро в итоге сойдёт с дистанции чемпионата мира, не пройдя групповой этап.
Мой прогноз — победа Дании и тотал меньше 3.5 мяча. Мне кажется, Австралия вообще может не забить этой Дании, потому что датчане вполне надёжно играют в защите, просто с французами не справились, но у тех атака сумасшедшая. У австралийцев сейчас таких исполнителей нет. Дания вполне может сыграть на ноль. А свои моментики датчане наверняка реализуют. Поэтому прогнозирую победу Дании и тотал меньше 3.5 за 2.05. Либо же можно сыграть победу Дании всухую, там тоже весьма неплохой коэффициент», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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