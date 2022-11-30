Польша — Аргентина: прогноз Алексея Гасилина на матч группы С ЧМ-2022

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира — 2022 Польша — Аргентина.



Ставка: победа Аргентины за 1.48.



«Польша после двух туров лидирует в своей группе, сыграв с Мексикой в нулевую ничью и победив сборную Саудовской Аравии (2:0). Наконец-то голом на мундиале отметился нападающий Роберт Левандовски — это главная звезда польской команды. Польша выходит из группы практически при любом раскладе, в предстоящем матче им главное — не проиграть. Немного несправедливо видеть Польшу в плей-офф, глядя на их выступление на чемпионате мира. Наискучнейший матч с Мексикой без единого реализованного момента, да и прошлую победу над саудовцами они одержали с трудом. Аравийцы владели мячом 64% игрового времени и нанесли вдвое больше опасных ударов и ударов в створ. Конечно, результат не в статистике, а на табло, но, думаю, предстоящий матч с Аргентиной расставит всё на свои места.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Аргентина — один из главных фаворитов нынешнего чемпионата, и мой личный тоже. Очень хочется, чтобы величайший игрок современности, Лео Месси, выиграл главный футбольный трофей со своей командой, а это у него, вероятнее всего, последняя попытка. Аргентина 100% обеспечит себе выход в плей-офф только в случае победы над Польшей, иначе придется отталкиваться от результата матча Саудовской Аравии с Мексикой. А саудовцы могут удивить. Сборная Аргентины знает это как никто другой, ведь в первом туре группового этапа проиграла им — 1:2. Конечно, если смотреть сам матч, то аргентинцы были на голову выше и ещё в первом тайме наколотили в ворота соперника три мяча с игры — правда, все из офсайда.



Я думаю, эти многочисленные офсайды сбили темп игры бело-голубых, а Саудовская Аравия этим воспользовалась, взяв игровое преимущество в свои руки в самом начале второго тайма. Но это досадное поражение только закалило команду. В предыдущем матче с Мексикой Аргентина с лёгкостью переиграла их (2:0). Месси, конечно, отличился голом и голевой передачей. В предстоящем матче со сборной Польши аргентинцы, наученные горьким опытом, не будут экономить силы или недооценивать соперника. Они во что бы то ни стало возьмут заветные очки в своей группе и пройдут дальше, и с большой долей вероятности с первого места. Мой прогноз — победа Аргентины», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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